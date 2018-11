Neymar faz gol histórico e PSG vence o Liverpool

O gol em si foi simples, aproveitando o rebote do goleiro Alisson após finalização de Cavani. No entanto, balançar a rede no triunfo por 2x1 sobre o Liverpool, em Paris, fez de Neymar o brasileiro com mais gols na história da Liga dos Campeões, igualando Rivaldo, com 31 tentos. Ele ultrapassou Kaká, que fez 30.

O lateral-esquerdo Bernat havia aberto o placar aos 13 minutos. Milner, de pênalti, descontou para os ingleses. A partida marcou também o retorno de Daniel Alves ao torneio. Ele entrou na segunda etapa, para atuar no meio-campo. No sábado (24), o lateral jogou por 21 minutos no triunfo por 1x0 sobre o Touluse, pelo campeonato francês.

O resultado colocou o time francês na vice-liderança do Grupo C, precisando de um griunfo simples fora de casa contra o Estrela Vermelha,na última rodada, para se garantir nas oitavas de final do torneio. O Napoli, que no outro jogo do grupo venceu a equipe sérvia por 3x1, lidera a chave com nove pontos.