Neymar ficou em campo por 12 minutos após se machucar

A situação do atacante Neymar inspira cuidados. O camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo durante a vitória por 2x0 sobre a Sérvia e não tem presença garantida na partida contra a Suíça, segunda-feira (28), às 13h, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Médico da Seleção, Rodrigo Lasmar explicou o quadro do jogador.

“Neymar teve uma entorse no tornozelo direito. Ele apresentou um pouco de inchaço, iniciamos o tratamento ainda no banco, ele seguiu para fisioterapia e precisamos aguardar, 28, 48 horas para saber a situação. Não temos exame de imagem marcado, isso vai acontecer dependendo da avaliação”, disse.

“Ele se superou, ficou em campo mais 11 minutos após a entorse, com dor. Depois disso ele foi substituído, mas é um dado importante para a gente considerar na evolução do jogador”, completou.

Na entrevista pós-jogo, o técnico Tite disse que não viu Neymar se machucando e por isso deixou o jogador durante tanto tempo em jogo. O treinador valorizou a capacidade do atacante e garantiu que ele continuará disputando a Copa do Mundo.

“Eu não vi que o Neymar estava machucado. A capacidade de superação me enganou, fui ver no vídeo (após o jogo). No segundo gol mostra ele sentindo, eu até estranhei. Eu não vi. Ele teve essa capacidade de superação que enganou até o técnico”, disse.

“Pode ter certeza que Neymar vai jogar a Copa. Tenha certeza absoluta disso”, continuou o treinador.

Danilo

Quem também está em tratamento após a estreia é o lateral direito Danilo. Ele também sofreu uma entorse, no final do jogo. Segundo o médico da Seleção, o quadro não preocupa. Para o setor, a outra opção é o baiano Daniel Alves.

“Teve uma entorse no tornozelo esquerdo, mais leve incomodou no final do jogo. Mas ele já iniciou tratamento e também será acompanhado”, disse Rodrigo Lasmar.