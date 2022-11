Neymar foi o jogador mais caçado na primeira rodada da Copa do Mundo

O Brasil se impôs diante da Sérvia, e estreou a Copa do Mundo do Catar com vitória por 2x0, na quinta-feira (24). O grande destaque do jogo foi Richarlison, que fez os dois gols, incluindo uma pintura, de voleio. Mas a partida também mostrou a boa forma física dos 'trintões'.

A Fifa divulgou um relatório sobre o duelo, e os dados apontaram o volante Casemiro, de 30 anos, como o jogador que mais percorreu o campo na partida: foram 11.315 metros. Atrás dele, aparece o lateral Alex Sandro, de 31, com 10.357 metros. Já o atacante Raphinha, de 25 anos, fecha o top 3, com 10.032 metros.

Em termos de velocidade, o lateral-direito Danilo foi o líder do quesito. O jogador de 31 anos foi o mais veloz, atingindo 34,6 km/h. Ele, porém, não estará nos próximos jogos da Seleção Brasileira, assim como Neymar. Os dois sofreram entorses no tornozelo durante a partida de estreia e estão fora da primeira fase do Mundial.

Os atacantes Vini Jr, com 33,6km/h, e Raphinha, com 32,4km/h, também estão entre os mais velozes diante da Sérvia. Os dados são medidos pelo GPS que cada atleta usa por baixo da camisa.

A dupla de pontas, aliás, impressiona pelas ações em alta velocidade. Vini percorreu 480 metros a 25 km/h ou mais, enquanto Raphinha fez 393 metros nessa velocidade. Entre eles, aparece Danilo, com 461 metros.

Os dados ainda mostram que Neymar foi o jogador mais caçado na partida. Ao todo, foram nove faltas sofridas pelo camisa 10 - um número maior do que qualquer outro atleta das 15 partidas anteriores pela primeira rodada. Quem mais se aproximou do jogador foi o meia Gavi, da Espanha, com cinco faltas sofridas.

O relatório também traz Casemiro como líder de bolas roubadas: 10 ao todo, seguido por Paquetá, com 6, e Alex Sandro, 5.