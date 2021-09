Neymar ganha bônus de R$ 40 milhões do PSG para ser 'simpático'

Imagine receber R$ 3,3 milhões ao mês para ser pontual e simpático. Pois essa é uma das gratificações presentes no contrato de Neymar com o Paris Saint-Germain, segundo o jornal espanhol El Mundo. O 'bônus ético', relacionado à contuta do craque, rende a ele até 6,5 milhões de euros (R$ 40 milhões) por temporada.

De acordo com o veículo, o brasileiro também deve ser cortês e estar à disposição da torcida. Inclusive, de acordo com a regra, o astro ainda precisa acenar aos apoiadores e não pode fazer críticas públicas sobre as decisões táticas da comissão técnica. Também está proibido fazer comentários negativos sobre o PSG ou sobre pessoas que trabalham no clube.

O jornal revelou recentemente detalhes do acordo entre Neymar e o Paris Saint-Germain. Somando a multa rescisória paga ao Barcelona (222 milhões de euros) e os salários recebidos pelo jogador desde que chegou ao clube, o valor total gasto com o brasileiro é de quase 500 milhões de euros.

Na cotação atual, seria mais de R$ 3 bilhões, mas a conta não é a correta por causa das variações do câmbio entre euro e real ao longo dos anos.

Neymar está no PSG desde 2017 e, em maio deste ano, renovou com o clube francês até 2025.