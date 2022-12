Neymar iguala marca histórica de Pelé como artilheiro do Brasil

Ofuscada pela eliminação, o camisa 10 e craque da Seleção Brasileira Neymar Jr. alcançou uma marca histórica diante da Croácia. O gol marcado por Neymar aos 15 minutos do 1º tempo da prorrogação foi o 77º dele com a camisa do Brasil, o tornando o maior artilheiro da seleção canarinho ao lado do Rei.

Neymar alcançou o segundo lugar na lista de artilheiros do Brasil em outubro de 2020, quando marcou três gols na vitória por 4x2 diante do Peru, pelas eliminatórias. Naquela época, quem ocupava a vice-liderança era Ronaldo Fenômeno, que ficou para trás.

Lembrando que a conta de 77 gols marcados é a determinada pela Fida, que leva em consideração apenas jogos oficiais. Nas contas da CBF, considerando partidas contra clubes e combinados, que eram comuns décadas atrás, Neymar precisaria marcar mais 18 gols para bater a marca de Pelé com a camisa do Brasil.

Até agora, o camisa 10 da seleção tem 124 partidas disputadas na Seleção Brasileira e ainda tem 57 assistências. Sua média de gols é 0,62 gols por jogo, média abaixo do que tem o Rei Pelé. O ex-jogador tem 77 gols oficiais em 91 partidas, o que dá uma média de 0,84 gols por partida.

Veja a lista de artilheiros da Seleção Brasileira (números oficiais da Fifa):

1) Neymar: 77 gols

2) Pelé: 77 gols

3) Ronaldo Fenômeno: 62 gols

4) Romário: 55 gols

5) Zico: 48 gols