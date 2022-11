Neymar inicia Copa 'mais leve' e busca hexa para se colocar entre os melhores

A Copa do Mundo começa oficialmente nesta quinta-feira (24) para o Brasil. Cabeça de chave do grupo G, a Seleção encara a Sérvia, às 16h, no estádio de Lusail. O Mundial do Catar pode ser a última chance para o atacante Neymar se colocar no hall dos maiores jogadores da história.

Em sua terceira Copa do Mundo, o camisa 10 ainda representa a maior esperança do Brasil, mas agora divide os holofotes com jogadores mais jovens, como Vinícius Júnior.

Diferente da Copa do Mundo da Rússia, quando ficou marcado pelas constantes quedas e não conseguiu conduzir o Brasil ao título, a versão 3.0 de Neymar - sim, ele já tem 30 anos - chega ao Catar mais leve e, aparentemente, mais focado em mostrar a capacidade que tem. A prova disso é a fase que ele vive no PSG.

Neymar iniciou os treinos da pré-temporada no clube francês mais cedo e os resultados aparecem em campo. Nesta temporada, ele marcou 15 gols e deu 11 assistências em 20 partidas. A fase impressiona até os companheiros de seleção.

"O Neymar chega para uma competição tão importante em um nível muito bom, teve uma preparação diferenciada, diferente das outras Copas. Em 2014 teve a lesão quando estava sendo decisivo para a nossa equipe, em 2018 chegou em uma forma diferente, teve uma lesão importante e com certeza abalou um pouco. Agora com a preparação diferenciada e sem lesão, nem preocupação nenhuma, chega um Neymar bem melhor preparado. O legal de tudo é que ele não tem vaidade nenhuma, nosso grupo recebeu bem os meninos que chegaram", analisou Thiago Silva.

Campeão do mundo em 1994, o ex-atacante Romário foi outro que mandou forças para Neymar. Em carta, ele disse que acredita no atual camisa 10 para conquistar a Copa pelo Brasil.

“Numa boa, faça a sua parte dentro de campo e tente esquecer o resto, todo esse barulho que vem de fora. É o que sempre falo: quem precisa ter boa imagem é aparelho de TV. Continue não dando importância para o que os outros vão comentar sobre você", disse o Baixinho.

Como não poderia deixar de ser, a Copa para Neymar também se inicia com polêmica. Dessa vez o que repercutiu não foi uma jogada ou novo cabelo do atleta, mas a postagem de uma foto com a montagem de uma sexta estrela no escudo da CBF.

O jornal alemão Bild chamou Neymar de arrogante por causa disso. Ontem o atacante usou as redes sociais para falar sobre o tema. Neymar negou que tenha menosprezado os adversários.

"Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo ao seus rivais e sim uma meta pra você ir em busca. Amanhã começa. Vamo que vamo", escreveu.

Em 2026, Neymar estará com 34 anos e certamente terá condições físicas para disputar a Copa nos Estados Unidos, México e Canadá. O atacante, no entanto, já falou algumas vezes que o torneio do Catar pode ser o seu último.