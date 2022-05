Neymar lembra final da Libertadores 2019: 'Acho que sou Flamengo'

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, falou sobre a conquista do bicampeonato do Flamengo da Libertadores. Durante uma live com o meia Diego Ribas, o camisa 10 da Seleção Brasileira lembrou a emoção que sentiu ao ver o rubro-negro virar sobre o River Plate já nos minutos finais da decisão, ganhando por 2x1.

"A final da Libertadores de vocês vi aqui em casa com dois amigos, torcendo pelo Flamengo, claro. Tinha um flamenguista fanático aqui. Faltando dois minutos, Gabriel acha o gol. No segundo gol, ficamos malucos e começamos a gritar. Falei: "Caraca, acho que sou flamenguista" (risos). Jogávamos travesseiro para cima", disse.

Na época, Neymar postou vários vídeos comemorando euforicamente o título do Fla. O jogador explicou que a festa não foi apenas pelas companhias daquele dia, mas também por ter muitos amigos no elenco rubro-negro.

"Não é por ser o Flamengo, acho que foi mais pelos jogadores que tinham no Flamengo. A maioria que está no Flamengo é meu amigo ou conhecido de Seleção. A gente torce pelos nossos amigos, e ver a felicidade de vocês foi incrível. Foi como se eu tivesse participado do título, tanto que eu liguei para o Gabriel. Fizeram história, e eu e meu pai pulamos abraçados aqui".

Neymar imita a pose tradicional de Gabigol após a final da Libertadores 2019

(Foto: Reprodução/Instagram)