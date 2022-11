Neymar machuca o tornozelo e deixa o campo chorando

Nem tudo foi flores na vitória do Brasil sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (24), pela estreia da Seleção na Copa do Mundo do Catar. O atacante Neymar ligou o alerta na comissão técnica ao deixar o campo chorando, com dores no tornozelo direito.

O camisa 10 foi substituído no segundo tempo do duelo, muito abalado. Ele colocou gelo no local ainda no banco de reservas. De acordo com o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, o atacante sofreu uma entorse e há inchaço. Será necessário aguardar de 24 a 48 horas para avaliar a evolução do quadro.

"Neymar teve um entorse no tornozelo direito, o lance visto na TV fica bem claro, foi um trauma direto, em que o joelho do jogador da Sérvia fez um movimento ocasionando a entorse. Apresentou inchaço, iniciamos tratamento imediatamente no banco. Ele seguiu em tratamento na fisioterapia e agora é aguardar 24h, 48 para ter uma ideia mais clara", disse, em entrevista coletiva.

Segundo Lasmar, ainda não foram marcados exames de imagens. Por enquanto, o departamento médico quer apenas acompanhar as próximas horas e a condição do atacante.

"Não existe exame de imagem marcado. Caso exista necessidade, faremos. Vai ser decidido à medida que ele for avaliado amanhã [sexta-feira], provavelmente. A expectativa é de observação, qualquer coisa agora sobre a evolução e a sequência dele é prematura, ainda não temos nenhuma resposta e é importante aguardar", afirmou.

Neymar mostra o tornozelo inchado após estreia do Brasil na Copa do Mundo

(Foto: Reprodução)

O momento da lesão foi aos 22 minutos do segundo tempo, após uma jogada com Milenkovic, que tentou desarmar com um carrinho e gerou a torção. O craque do Paris Saint-Germain deixou o gramado aos 34 minutos da etapa final, e Antony entrou em seu lugar.

"Ele permaneceu [em campo], nos dois gols que fizemos, sentindo o tornozelo, porque a equipe precisava dele. Os dois lances, um que participou de forma decisiva, teve a capacidade de superação dele de dor esteve presente nos dois gols", afirmou o técnico Tite.

Ao fim da partida, Neymar passou pela zona mista do estádio de Lusail sem chuteiras, mancando e uma com uma bolsa de gelo no local. Tite, porém, tem confiança de que o atacante ainda jogará nesta Copa do Mundo. O próximo jogo do Brasil será na segunda-feira (28), contra a Suíça, às 13h.

"Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa. Tenho certeza absoluta disso", afirmou o técnico da Seleção.

O camisa 10 foi muito caçado em campo pelos sérvios, e se tornou o jogador com mais faltas recebidas na primeira rodada da Copa. De acordo com os dados da Fifa, o atacante sofreu nove faltas durante a partida de estreia, mais do que qualquer outro atleta dos 15 confrontos anteriores. Logo abaixo de Neymar, está o meia Gavi, da Espanha, com cinco faltas sofridas.