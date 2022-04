Neymar, Medina e Bufoni: atletas torcem para Paulo André no BBB22

O velocista Paulo André Camilo é um dos finalistas do Big Brother Brasil 22, ao lado dos atores Arthur Aguiar e Douglas Silva. E a presença de um atleta na grande decisão do reality show vem movimentando o cenário esportivo. Várias estrelas nacionais, de diversas modalidades, se uniram em uma campanha pelo título do corredor.

Entre eles, estão Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, e Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe. Os dois já puxaram nas redes sociais a #TeamPA, usada pelas mídias sociais do próprio Paulo André para puxar mutirões de votos na internet.

As três principais atletas brasileiras do skate feminino, Letícia Bufoni, Pâmela Rosa e Rayssa Leal, também estão na campanha, e manifestaram torcida ao velocista. Até o perfil oficial no Twitter do Time Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro, entrou na onda.

Grande parceiro de Paulo André dentro do BBB22, o surfista Pedro Scooby também pediu ajuda para garantir o título ao amigo. Assim como Dérick Souza, companheiro do velocista no revezamento 4x100m, que conquistou o título mundial em 2019 com o tempo de 38.09s.

O anúncio do vencedor acontecerá nesta terça-feira (26), durante a final do BBB 22, que é comandado por Tadeu Schmidt. Veja algumas das manifestações dos atletas: