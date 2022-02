Neymar na Série B? Ronaldo brinca sobre contratação para Cruzeiro

Já imaginou Neymar retornando ao futebol brasileiro para jogar a Série B? Esse é o sonho de alguns torcedores do Cruzeiro. Durante uma live realizada na noite da última segunda-feira (14), Ronaldo Fenômeno recebeu o curioso pedido para contratar o astro do Paris Saint-Germain.

A solicitação arrancou risadas do ex-atacante, que brincou sobre o tema e até citou a dívida bilionária do clube celeste.

"Galera pedindo Neymar no Cruzeiro (risos). Mais um bilhão. Junto de um bilhão de dívida que tem o Cruzeiro, mais um bilhão (risos). Quem deve um bi, deve dois", disse.

Os pedidos pela contratação de Neymar surgiram devido a proximidade entre os dois. Ronaldo Fenômeno tem boa relação com o astro do PSG, e os dois já apareceram várias vezes juntos em eventos. Mas, logicamente, a chegada do camisa 10, um dos jogadores mais caros do futebol mundial, é incompatível com a condição financeira do Cruzeiro.

A Raposa, aliás, segue pelo caminho inverso. Ronaldo tem priorizado a redução de custos e, desde que assumiu o clube celeste, interrompeu a contratação de alguns atletas e não efetivou as renovações do técnico Vanderlei Luxemburgo e do goleiro Fábio.