Neymar passa por cirurgia no tornozelo: 'Tudo correu bem'

O atacante Neymar foi submetido, nesta sexta-feira (10), a uma cirurgia para corrigir a lesão sofrida em seu tornozelo direito há pouco mais de três semanas. O Paris Saint-Germain emitiu um comunicado para informar que a operação, realizada com a participação de Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético-MG, foi bem-sucedida.

O procedimento cirúrgico foi efetuado no hospital Aspetar, em Doha, no Catar, também com a presença dos médicos James Calder e Pete D’Hoodge. De acordo com a nota do PSG, "tudo correu bem" e, a partir de agora, "o jogador seguirá um protocolo de descanso e cuidados".

A previsão de retorno é de quatro meses, portanto ele não deve mais jogar na atual temporada europeia, que se encerra em maio.

Neymar se machucou no dia 19 de fevereiro, em jogo do Campeonato Francês contra o Lille. Na partida, ele pisou em falso no gramado e acabou virando o pé. O brasileiro deixou o gramado de maca, chorando muito.

O PSG adotou tratamento convencional confiante em recuperá-lo a tempo para a volta das oitavas de final diante do Bayern, em Munique, nesta quarta-feira, mas o tratamento não obteve êxito e a cirurgia acabou sendo inevitável.

Sem Neymar em campo, o time parisiense foi eliminado da Liga dos Campeões na última terça-feira (7), quando perdeu por 2x0 para o Bayern de Munique no jogo de volta das oitavas de final, após derrota por 1x0 na partida de ida.

Eliminado também da Copa da França, nas quartas de final, pelo Olympique de Marselha, a equipe usará o restante da temporada para tentar confirmar o título do Campeonato Francês, do qual é líder com 63 pontos, oito pontos à frente do Olympique, segundo colocado. Restam 12 rodadas para o fim da liga nacional.