Neymar passará por cirurgia e está fora da temporada pelo PSG

O entorse no tornozelo direito de Neymar foi mais grave que os médicos do Paris Saint-Germain imaginavam e, nesta segunda-feira (6), o clube francês anunciou que o craque terá de passar por cirurgia, o que vai tirá-lo do restante da temporada europeia. A recuperação estimada é entre três e quatro meses.

Neymar se machucou no dia 19 de fevereiro, em jogo do Campeonato Francês contra o Lille. Na partida, ele pisou em falso no gramado e acabou virando o pé. O brasileiro deixou o gramado de maca, chorando muito. O PSG adotou tratamento convencional confiante em recuperá-lo a tempo para a volta das oitavas de final diante do Bayern, em Munique, nesta quarta-feira. Mas o tratamento não obteve êxito e a cirurgia acabou sendo inevitável

"Neymar Jr. teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse contraída em fevereiro, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência", informou o clube nesta segunda-feira. "Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade "

A cirurgia ainda não tem data definida, mas será realizada nos próximos dias no Hospital ASPETAR, em Doha, no Catar. O PSG avaliou entre três e quatro meses para o atacante retornar aos treinos coletivos.

A temporada europeia acaba em maio e Neymar, caso prossiga no PSG - ele optou pela cláusula de renovação automática até o fim de 2027 - vai voltar no começo da pré-temporada, agendada para o começo o mês de julho. O atacante queria fazer do atual ciclo o seu mais vencedor no clube, mas vai novamente ter de torcer pelos companheiros do lado de fora do campo.