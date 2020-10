Neymar pode ficar de fora do PSG por até três semanas por lesão

O Paris Saint-Germain não deve contar com Neymar pelos próximos três jogos. Segundo a rádio RMC Sport e o jornal L'Equipe, o atacante passou por ressonância magnética nesta quinta-feira (29) e teve a lesão no adutor da coxa esquerda constatada. Dessa forma, só deve voltar a campo pelo PSG no dia 20 de novembro, ontra o Monaco, pelo Campeonato Francês.

O camisa 10 sentiu desconforto muscular na vitória sobre o Istanbul Basaksehir por 2x0, pela Liga dos Campeões. Caso a previsão se confirme, Neymar será desfalque na partida contra o RB Leipzig, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions, no dia 4 de novembro, além de mais dois duelos do Francês - contra Nantes, neste sábado (31), e Rennes, dia 7.

Ainda não está confirmado se o atacante estará à disposição do técnico Tite para os próximos dois compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A CBF ainda não se manifestou sobre o caso, mas monitora para eventual corte. Como opções para o ataque, a lista de suplentes tem Bruno Henrique e Pedro, do Flamengo.

A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 9 de novembro na Granja Comary, em Teresópolis. Lá, o grupo iniciará a preparação para enfrentar a Venezuela, no dia 13, no Morumbi, e o Uruguai, dia 17, em Montevidéu.

Caso seja cortado da seleção, Neymar se tornará o terceiro atleta a ser desconvocado por lesão. O meia Philippe Coutinho e o volante Fabinho foram as primeiras baixas confirmadas, sendo substituídos por Lucas Paquetá e Allan, respectivamente. Há ainda a preocupação com o lateral-esquerdo Alex Telles, do Manchester United, que está com covid-19 e ficará em quarentena.

Neymar sentiu o desconforto muscular aos 18 minutos do jogo contra o Istanbul Basaksehir. Ele carregou a bola na direção da área, mas não conseguiu prosseguir no lance. Logo depois, precisou de atendimento médico e saiu do campo. Chegou a enfaixar a coxa e tentou continuar na partida, mas desistiu. Aos 25 minutos, foi substituído por Sarabia e seguiu diretamente para o vestiário.