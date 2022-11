Neymar posta antes da estreia do Brasil: 'Que Deus nos abençoe'

Faltando poucos minutos para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, Neymar postou uma mensagem nas redes sociais, em que pede proteção na busca pelo hexacampeonato, no Catar. A publicação do camisa 10 no Instagram traz uma arte, com um trecho da Bíblia.

"Que Deus nos abençoe e nos proteja", escreveu Neymar, na legenda.

A Copa do Mundo é o título que falta na carreira de Neymar. O astro já foi campeão da Libertadores, da Champions e do Mundo por clubes. Ao todo, são 29 grandes taças na carreira, além de prêmios individuais como de melhor jogador ou artilheiro.

O Brasil entra em campo nesta quinta-feira (24), às 16h, para enfrentar a Sérvia, no estádio Lusail.