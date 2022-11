Neymar publica foto do pé lesionado e segue tratamento no Catar

O atacante da Seleção Brasileira Neymar publicou na tarde deste sábado (26) imagens do seu tratamento da lesão no tornozelo direito, que o tirou da disputa da fase de grupos da Copa do Mundo com o Brasil, que enfrenta Suíça e Camarões nas próximas rodadas.

Nas imagens, o camisa 10 mostrou o inchaço causado pela lesão ligamentar e demonstrou estar confiante na recuperação. O jogador também mostrou que estava fazendo o tratamento com uma bota de compressão muscular, um aparelho que envolve toda a perna do jogador e ajuda relaxar a musculatura e aumentar o fluxo sanguíneo.

Segundo o médico da seleção Rodrigo Lasmar, tanto Neymar quanto Danilo, que também foi acometido por uma lesão ligamentar - no seu caso foi uma lesão no ligamento medial - seguirão fazendo exames e sendo acompanhados de perto.

O lateral da Juventus se pronunciou nas redes sociais e afirmou que "se for necessário, serão 25 horas de tratamento para recuperar a tempo de jogar". A dupla têm a expectativa de retornar para a disputa das oitavas de final da Copa, caso o brasil confirme o favoritismo e avence de fase.