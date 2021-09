'Neymar queria vir de qualquer jeito', diz presidente do Barcelona

Neymar e Messi se reencontraram no Paris Saint-Germain, após o time francês contratar o astro argentino na última janela de transferências da Europa. Mas, por pouco, a parceria não seria reeditada, mais uma vez, no Barcelona. Mas, segundo o presidente do clube catalão, Joan Laporta, a regra de Fair Play financeiro na Espanha acabou com o plano.

Em entrevista ao canal Esport3, o dirigente do Barça admitiu que tentou contratar o atacante brasileiro recentemente, e que o jogador "estava louco para vir". Mas isso foi antes de saber que o limite salarial da LaLiga inviabilizaria o negócio - e ainda seria responsável pela saída de Messi.

"Sim, tentamos [contratar] porque na hora, em algumas conversas, parecia interessante. Neymar queria vir. Ele entrou em contato conosco, queria vir de qualquer jeito", garantiu Laporta.

Vale lembrar que Neymar esteve perto de voltar ao Barcelona antes da temporada 2019-20. O brasileiro admitiu que queria retornar ao clube espanhol naquela ocasião, mas o acerto não aconteceu. Desde então, ele mudou a postura e, em maio deste ano, renovou com o PSG até 2025.

No início de agosto, o Barcelona informou que um novo vínculo com Messi não pôde ser assinado devido "a obstáculos econômicos e estruturais". O clube catalão viu seu teto reduzir mais de 50% nos últimos anos e isso levou à saída não só do ídolo argentino, como também de mais 11 atletas.

"Interpretávamos o Fair Play Financeiro de uma maneira diferente. Se soubéssemos que Messi não poderia ser inscrito, não teríamos nem tentado [a contratação de Neymar]", acrescentou Laporta.

O presidente do Barça também comentou como foi ver Lionel Messi com a camisa de outro clube, o Paris Saint-Germain.