Neymar rebate críticas sobre vida fora do gramado: 'Saio quando dá'

Neymar nunca escondeu seu gosto por festas, e já até marcou presença no Carnaval de Salvador, em 2019. Por isso mesmo, sofre, com frequência, críticas sobre sua vida extracampo. Em entrevista ao canal Fui Clear, o atacante abriu o coração sobre o tema.

O jogador, de 29 anos, questionou os comentários negativos, garantindo: sua vida noturna ativa nunca influenciou em seu rendimento no campo. E ainda reforçou o pedido por mais respeito.

"Aí eu fui para uma festa, conheci alguém muito famoso, e falam: 'O Neymar saiu, Neymar é baladeiro, não pode ir para a festa'. Não, eu saio quando eu posso. Saio quando dá. Quando eu sei que não vou treinar no dia seguinte. Eu não vou deixar de fazer nada. Sempre falei isso. Tem que me cobrar com o que eu faço dentro de campo", disse.

"Eu falo de respeito, porque a galera fala: 'Ah, o Neymar não se cuida, o Neymar é isso, aquilo'. Então como você vai ficar 12 anos no auge? Sem se cuidar? É complicado", completou o camisa 10.

O atacante, que completa 30 anos em fevereiro do ano que vem, afirma que se vê mais maduro, principalmente no modo como encara as críticas. Mas fala que tem uma 'personalidade diferente' quando está dentro de campo.

"São dois tipos de pessoa. Em campo, às vezes acho que me transformo. Quero ganhar de qualquer jeito. Tenho meus erros, óbvio. Já errei muito mais, se pudesse mudar algumas coisas, óbvio que tomaria outras atitudes. Mas a maturidade vai vindo, não quer dizer que com 30 anos eu esteja praticamente perfeito, maduro. Quero deixar meu legado nesse sentido".