Neymar recebe mais de 3 milhões de euros, revela revista francesa

Mais de € 3 milhões (aproximadamente R$ 14 milhões) por mês. Esse é o salário de Neymar atualmente, pelo Paris Saint-Germain. Nesta sexta-feira (7), a revista L'Equipe divulgou uma lista com os valores que recebem os jogadores da Ligue 1, a primeira divisão do Campeonato Francês. O camisa 10 lidera o ranking, que tem top 10 todo do PSG.

Em segundo lugar, aparece Mbappé, com cerca de € 1,9 milhão (R$ 8,7 milhões) brutos por mês - mais de € 1 mihão a menos do que Ney. Na terceira colocação, está o zagueiro Thiago Silva, com salário de € 1,5 milhão (R$ 6,9 milhões). Depois, vem Cavani, com € 1,345 milhão (R$ 6,16 milhões), e, empatados na 5ª posição, Marquinhos e Verrati, que recebem cerca de € 1,2 milhão (R$ 5,5 milhões), cada.

Neymar (PSG) - € 3,06 milhões (R$ 14 milhões) Kylian Mbappé (PSG - € 1,91 milhão (R$ 8,7 milhões) Thiago Silva (PSG) - € 1,5 milhão (R$ 6,9 milhões) Cavani (PSG) - € 1,345 milhão (R$ 6,16 milhões) Marquinhos (PSG) - € 1,2 milhão (R$ 5,5 milhões) Marco Verratti (PSG) - € 1,2 milhão (R$ 5,5 milhões) Angel Di Maria (PSG) - € 1,1 milhão (R$ 5 milhões) Keylor Navas (PSG) - € 1 milhão (4,6 milhões) Mauro Icardi (PSG) - € 800 mil (R$ 3,66 milhões) Leandro Paredes (PSG) - € 750 mil (R$ 3,43 milhões)

O primeiro do ranking que não pertence ao PSG é Ben Yedder, do Monaco. Na 12ª colocação, ele ganha € 650 mil (R$ 2,97 milhões) por mês. Os salários divulgados não incluem bônus.

Segundo o L'Equipe, a média de pagamentos do PSG é de € 820 mil (R$ 3,75 milhões), quase quatro vezes maior do que o vice no ranking, Monaco, com € 220 mil (R$ 1 milhão). O terceiro clube na lista é o Olympique de Marseille, com média de € 212 mil (R$ 970,6 mil). Já o último é o Reims: média de € 24 mil (R$ 110 mil).

Entre os técnicos, como é de se esperar, o maior salário é de Thomas Tuchel, do PSG: ele ganha € 620 mil (R$ 2,8 milhões). Em seguida, estão André Villas-Boas, do Olympique de Marseille, com € 400 mil (R$ 1,8 milhão) e Paulo Sousa, do Bordeaux, e Robert Moreno, do Mônaco, empatados com € 280 mil (R$ 1,3 milhão).