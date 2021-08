Neymar refaz meme e posta montagem com Messi usando camisa do PSG

Uma foto postada por Neymar em um jantar em Ibiza, na Espanha, bombou na semana passada. Na imagem, o craque aparece ao lado de Marco Verratti, Leandro Paredes e Ángel Di Maria, todos do Paris Saint-Germain, e Lionel Messi. Pouco depois, o Barcelona confirmou a saída do astro argentino após 17 temporadas, e o clique levantou suspeita.

Eis que, na última terça-feira (10), o PSG anunciou Messi como novo reforço, e agora todos que aparecem na foto vestem as cores do time francês. Apesar do jogador garantir, em entrevista coletiva, que tudo não passou de uma coincidência, Neymar fez uma brincadeira.

O brasileiro repostou uma montagem da imagem que, dessa vez, aparece com todos os atletas 'usando' a camisa do Paris Saint-Germain. "Agora sim a foto tá boa", escreveu o camisa 10.

Montagem repostada por Neymar

(Foto: Reprodução)