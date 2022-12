Neymar revela que teve medo após lesão: 'Chorei a noite toda'

Depois de dois jogos ausente da Seleção Brasileira, o atacante Neymar voltou ao time no seu melhor estilo. Na goleada sobre a Coreia do Sul, o camisa 10 jogou bem, marcou um dos gols do 4x1 e ajudou o Brasil a se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo.

Após a partida, Neymar revelou que sentiu medo ao machucar o tornozelo na estreia e afirmou que o Brasil está pronto para ir mais longe no Mundial. Em 2018, a Seleção foi eliminada nas quartas de final da Copa da Rússia.

"Bateu um medo muito grande, eu vinha muito bem, em uma temporada boa, sofrer uma lesão como eu sofri... passei a noite chorando muito, mas deu tudo certo. Valeu a pena, o esforço de ficar até 11 horas da manhã do outro dia tratando com o fisioterapeuta, e até às 5h no outro dia. Todo sofrimento agora é válido para que no final a gente possa coroar uma coisa tão bonita que eu acho que vai acontecer", disse ele.

Contra a Coreia do Sul, Neymar alcançou uma marca que apenas Pelé e Ronaldo possuíam na Seleção. Ele é o terceiro jogador a marcar gols em três Copas do Mundo diferentes: 2014, 2018 e 2022.

"Marcas são sempre boas, eu alcancei coisas que jamais imaginaria que poderia alcançar. Estou muito feliz", disse.

Homenagem ao Rei

Neymar também aproveitou o momento de alegria para desejar melhores para Pelé. O Rei está internado em um hospital de São Paulo desde a última terça-feira. Três vezes campeão do mundo, o ex-jogador acompanhou a partida do hospital.

"É difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo as melhores coisas, espero que ele fique bem de saúde o mais rápido possível. Que ele tenha ficado confortável com a homenagem e a vitória que dedicamos para ele", finalizou.