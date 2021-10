Neymar, Richarlison e Rayssa zoam queda do Whatsapp: 'Deu ruim'

A queda dos serviços do Whatsapp, Instagram e Facebook, nesta segunda-feira (4), virou motivo de brincadeira para vários usuários. E Neymar e Richarlison, que são assíduos das redes sociais, não ficaram de fora. A dupla foi ao Twitter para zoar com a situação.

O atacante do Paris Saint-Germain mencionou Mark Zuckerberg, CEO do grupo que detém as empresas afetadas. E ironizou sua própria atuação na derrota por 2x0 para o Rennes, no último domingo (3), pelo Campeonato Francês.

"Só o final de semana do Zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também?”, postou Neymar.

Só o final de semana do zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também? ???????? — Neymar Jr (@neymarjr) October 4, 2021

Já Richarlison usou seu próprio apelido para fazer piada. É que o atacante do Everton é conhecido como 'pombo'. "Agora vocês querem meus serviços, né?”, escreveu.

Agora vcs querem meus serviços né? ????????????????✉️ pic.twitter.com/6LTtyaZs96 — Richarlison Andrade (@richarlison97) October 4, 2021

Não parou por aí. Atacante do Tottenham, Lucas Moura aproveitou a falha nos serviços para bater papo com uma 'conhecida'. "Com a queda do WhatsApp e Instagram, consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela", brincou.

Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela — Lucas Moura (@LucasMoura7) October 4, 2021

Não foi só no mundo do futebol que teve zoeira. A medalhista olímpica Rayssa Leal também fez uma piada com sua própria modalidade, o skate, onde as quedas são bastante comuns.