Neymar se pronuncia após lesão: 'Um dos momentos mais difíceis'

Poucas horas após ter confirmada a ausência dos próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar, o atacante Neymar se pronunciou. O camisa 10 da Seleção agradeceu o carinho de torcedores e garantiu que fará 'o possível' para retornar. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a vitória sobre a Sérvia, por 2x0, na última quinta-feira (24).

"O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país para nascer, ele seria o Brasil. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava", publicou Neymar, nesta sexta-feira (25).

"Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira... E, de novo, em uma Copa do Mundo. Tenho lesão sim, é chata e vai doer, mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? Jamais! Sou filho do Deus do impossível e minha é interminável", completou.

Além do atacante, Danilo também será desfalque da Seleção nos jogos contra Suíça e Camarões, pela fase de grupos. Os dois fizeram exames de imagem na manhã desta sexta-feira (25), e iniciaram sessões de fisioterapia. Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito, enquanto o problema de Danilo foi no tornozelo esquerdo.

Para o lugar do camisa 10, o técnico Tite tem algumas alternativas. O mais cotado é Rodrygo, do Real Madrid, que é quem mais se aproxima das características de Neymar.