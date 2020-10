Neymar sente dor e é substituído ainda no 1º tempo na Champions

Mais uma preocupação para a seleção brasileira. Durante o jogo do Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, nesta quarta-feira (28), pela Liga dos Campeões, Neymar sentiu dores e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. O atacante é um dos convocados pelo técnico Tite para disputar as Eliminatórias, mas pode acabar virando desfalque.

O lance que gerou o desconforto muscular aconteceu aos 18 minutos do jogo, na Turquia, válido pela 2ª rodada da Champions. Neymar carregou a bola na direção da área, mas não conseguiu prosseguir no lance. Logo depois, precisou de atendimento médico e saiu do campo. Chegou a enfaixar a coxa e tentou continuar na partida, mas desistiu.

Aos 25 minutos, o brasileiro foi substituído por Sarabia e seguiu diretamente para o vestiário, acusando o desconforto muscular na perna esquerda. O PSG venceu o Istanbul Basaksehir por 2x0, com dois gols de Kean, ambos no segundo tempo.

Neymar foi convocado na última sexta-feira (23) pelo técnico Tite para participar dos jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Além do atacante, também preocupa o volante Fabinho, que deixou o jogo do Liverpool, na última terça (27), com lesão muscular. O meia Philippe Coutinho já foi cortado por lesão e substituído por Lucas Paquetá.

Convocados por Tite: