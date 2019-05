Neymar sente dor no joelho e deixa treino da Seleção mancando

Tudo corria bem no treino da Seleção Brasileira, na tarde desta terça-feira (28), na Granja Comary, em Teresópolis, mas na parte final da atividade, a comissão técnica tomou um susto. O atacante Neymar sentiu o joelho e deixou o campo mancando.

O lance ocorreu durante uma tentativa de finalização. Após sentir um desconforto, o camisa 10 parou, fez alguns exercícios e tentou continuar a atividade. Minutos depois, quando deu uma arrancada, Neymar voltou a sentir. Ele levou as mãos ao rosto e se escondeu atrás da barreira móvel. A assessoria de imprensa da seleção brasileira informou que o atacante sentiu um desconforto no joelho esquerdo, já está em tratamento e ficará sob observação.

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, fez o primeiro atendimento e o atacante deixou o campo mancando. Neymar se apresentou à Seleção Brasileira no último sábado e iniciou os preparativos para a disputa da Copa América.

Na tarde desta terça-feira (28), Tite comandou um treino mais intenso desde o início da preparação. Contando com 16 dos 23 convocados, ele fez um minijogo, usando garotos das categorias de base.

O Brasil estreia na Copa América no dia 14 de junho, quando encara a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Antes, o a Seleção faz dois amistosos de preparação. O primeiro contra o Catar, no dia 5 de junho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o segundo no dia 9, contra Honduras, no Beira-Rio, em Porto Alegre.