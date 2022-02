Neymar sofre golpe bancário e tem R$ 200 mil roubados da conta

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, foi vítima de um golpe bancário. Uma quadrilha retirou, em pequenas transações, R$ 200 mil da conta do jogador. A instituição financeira, que não teve nome revelado, já ressarciu o dinheiro do atleta. A informação é da Band.

O delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo (DEIC-SP), afirmou que o suspeito era funcionário de uma empresa terceirizada do banco. Ele realizava furtos em diferentes contas de pessoas famosas, incluindo o craque.

As transferências eram de 'baixo' valor, para fazer com que o desvio passasse despercebido. Ainda segundo a Band, a polícia já localizou o responsável por realizar as transferências, mas há pelo menos 10 pessoas envolvidas na quadrilha.

"O que este rapaz preso fez? Pegou a senha do seu companheiro de sala e começou a fazer pequenos furtos de dinheiro da conta de pessoas famosas e com um poder aquisitivo alto. E essas pessoas não perceberam. Ele fez uma de R$ 10 mil depois outra R$ 10 mil, depois R$ 20 mil, depois R$ 50 mil... e aí totalizou R$ 200 mil", disse o delegado, em entrevista concedida nesta quarta-feira (9) ao programa Brasil Urgente.

"O caso do Neymar tem uma peculiaridade, porque quem fez o desvio foi um funcionário do próprio banco, um funcionário de uma empresa terceirizada do banco. Eles tinham acesso a senhas que podiam fazer algumas movimentações bancárias", completou.

Segundo Pedro Ivo, delegado da Polícia Civil, o jovem preso é o responsável por montar o esquema de desvios de dinheiro.

"Nós conseguimos deter o mentor dessa organização. O sujeito que estava apor atrás de tudo, que conseguiu montar esse esquema. Ele segue preso na prisão temporária, e estamos identificar os demais integrantes”, afirmou.

No PSG, Neymar recebe um salário de cerca de 30 milhões de euros por ano (aproximadamente R$180 milhões, na cotação atual). Segundo Fábio Pinheiro Lopes, é provável que a conta roubada fosse movimentada pelo pai de Neymar. "Quando descobriram, procuraram o banco. O banco ressarciu a vítima e foi ver quem fez isso", finalizou.