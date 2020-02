Neymar sofre lesão na costela e desfalca o PSG

O Paris Saint-Germain vai enfrentar o Nantes na próxima terça-feira (4) pelo Campeonato Francês, mas não vai poder contar com o seu maior jogador. Neymar sofreu uma lesão leve na costela e foi cortado da lista de relacionados para o jogo, que é válido pela 23ª rodada do Campeonato Francês.

Neymar sofreu a lesão durante a última partida, contra o Montpellier, no último sábado (1). O atacante foi derrubado por Souquet e caiu de mal jeito no campo. Desesperado por sentir dores fortes nas costas, o camisa 10 do PSG e seleção brasileira e começou a chorar. Saiu do gramado com cara de poucos amigos, mas retornou para o jogo no segundo tempo e ficou até o final da partida.

Neymar passou por exames, que apontaram um peuqueno problema na cartilagem. A lesão não é séria e, inclusive, há possibilidade de Neymar retornar aos gramados no próximo domingo (9), contra o Lyon - dentro do Parque dos Príncipes.