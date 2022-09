Neymar tem overall menor do que Mbappé, Benzema e Lewandowski no Fifa 23; veja os maiores

A EA Sports, desenvolvedora do Fifa, segue anunciando novidades para a entrada mais recente em sua franquia de maior sucesso. Nesta segunda-feira, foram revelados as 23 maiores notas entre os jogadores masculinos na edição deste ano.



"De Messi a Ronaldo e de Lewandowski a Mbappé, esses jogadores estão no auge de rendimento em campo, mas apenas um pode ser coroado o melhor de todos. Aqui estão as notas finais do Top 23 do FIFA 23?, anunciou a desenvolvedora nesta segunda-feira. Essas notas são geradas a partir de uma combinação das estatísticas individuais de finalização, passe, defesa, drible, entre outros atributos, de cada jogador - e vai de 0 a 100.



No Fifa 23, nenhum jogador é unanimidade com a maior nota. Diferentemente da última edição, na qual Messi liderava a lista com uma overall de 93, ele dividirá este posto na edição deste ano da franquia. Além dele, Benzema, Lewandowski, Mbappé e De Bruyne dividem o posto com o craque argentino, todos com nota 91



Outros destaques desta lista são Van Dijk, do Liverpool, tendo o maior Overall entre os zagueiros (90), Courtois, do Real Madrid, goleiro com a maior nota (90) e Haaland, que integra o Top 23 pela primeira vez em sua carreira (88). Entre os brasileiros, Neymar encabeça a lista, com Overall 89. Além dele, dois goleiros, Alisson e Ederson (ambos 89), Casemiro (89) e Marquinhos (88) são os representantes brasileiros com as maiores notas no Fifa 23.



Entre os clubes, o Paris Saint-Germain tem o maior número de jogadores nessa lista, com quatro (Marquinhos, Mbappé, Messi e Neymar). Manchester City (De Bruyne, Ederson e Haaland) e Bayern de Munique (Kimmich, Mané e Neuer) seguem o clube francês de perto, com três atletas cada.



Neste final da semana, as mil melhores notas dos atletas serão reveladas, para que fãs de todo o mundo possam começar a debater se concordam ou não com as escolha da EA. Já nos próximos dias 21 e 22 será a vez das jogadoras femininas serem anunciadas, no que a desenvolvedora promete ser a "integração mais autêntica já vista para as ligas femininas".



FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romênia e estará disponível mundialmente no PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One em 30 de setembro. O acesso antecipado para FIFA 23 Ultimate Edition começa em 27 de setembro de 2022.



Confira a lista completa das maiores notas do Fifa 23:



Karim Benzema, 91 - Real Madrid



Robert Lewandowski, 91 - Barcelona



Kylian Mbappé, 91 - Paris Saint-Germain



Kevin De Bruyne, 91 - Manchester City



Lionel Messi, 91 - Paris Saint-Germain



Mohamed Salah, 90 - Liverpool



Virgil van Dijk, 90 - Liverpool



Cristiano Ronaldo, 90 - Manchester United



Thibaut Courtois, 90 - Real Madrid



Manuel Neuer, 90 - Bayern München



Neymar, 89 - Paris Saint-Germain



Son Heung-min, 89 - Tottenham



Sadio Mané, 89 - Bayern München



Joshua Kimmich, 89 - Bayern München



Casemiro, 89 - Manchester United



Alisson, 89 - Liverpool



Harry Kane, 89 - Tottenham



Ederson, 89 - Manchester City



N’Golo Kanté, 89 - Chelsea



Jan Oblak, 89 - Atlético de Madrid



Erling Haaland, 88 - Manchester City



Toni Kroos, 88 - Real Madrid



Marquinhos, 88 - Paris Saint-Germain