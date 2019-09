Neymar tem pena reduzida na Liga dos Campeões da Europa

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) atendeu parcialmente a ação do Paris Saint-Germain e reduziu de três para duas partidas a suspensão aplicada a Neymar por insultos à arbitragem na última edição da Liga dos Campeões da Europa. A corte entendeu que a punição para casos de "linguagem abusiva" é de dois jogos. Com isso, o brasileiro poderá fazer a sua estreia na competição no dia 22 de outubro, quando o clube francês visita o Brugge, na Bélgica. Ele ainda vai perder os duelos contra Real Madrid e Galatasaray, pelo Grupo A.



O brasileiro foi suspenso pela Comissão Disciplinar da Uefa em abril, após ofensas feitas no dia 6 de março. Na ocasião, o brasileiro, lesionado, acompanhou das tribunas do estádio Parque dos Príncipes, em Paris, a eliminação do Paris Saint-Germain para o Manchester United nas oitavas de final. No final do jogo, Neymar foi para as redes sociais criticar os árbitros, principalmente o VAR (árbitro de vídeo).



"Isso é uma vergonha! Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol pra ficar olhando lance em câmera lenta. Isso não existe! Como o cara vai colocar a mão de costas? Ah vá pá [sic] pqp", escreveu na ocasião.



A reclamação de Neymar foi no pênalti assinalado contra o Paris Saint-Germain por um toque de mão do zagueiro Kimpembe na área. Após o VAR rever o lance, a penalidade foi confirmada. O clube francês, que havia vencido o primeiro jogo em Manchester por 2x0, acabou eliminado ao perder em casa por 3x1.



OUTRA CONFUSÃO

No final da temporada passada, o principal nome da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain também acabou suspenso por três partidas pela Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) por ter agredido um torcedor que o provocou após a derrota nos pênaltis na final da Copa da França, em 27 de abril, contra o Rennes.