Neymar tranquiliza fãs após pouso forçado: 'Foi só um susto'

O atacante Neymar, do PSG, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após o seu avião ter feito um pouso forçado em Roraima, na manhã desta terça-feira (21). Em vídeo, o jogador disse que foi apenas um susto e que todos estão bem.

"Passando para agradecer as mensagens, mas está tudo bem. Estamos indo para casa. Foi só um susto, está geral bem aqui. Beijos, estamos juntos", afirmou Neymar, nos stories do Instagram.

O avião particular de Neymar precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima, por causa de problemas técnicos. O jogador do PSG e da seleção brasileira estava a bordo, assim como a namorada Bruna Biancardi, a irmã Rafaella e amigos. Todos passam bem.

Neymar estava aproveitando as férias nos Estados Unidos. Após estadia em Las Vagas, publicou em seu Instagram uma foto deixando Miami, na noite de segunda-feira. A aeronave pertencente ao craque de 30 anos ainda parou em Barbados antes de seguir viagem para São Paulo, destino original do voo.

O pouso forçado adiou a chegada à capital paulista e obrigou o atacante e seus acompanhantes a passarem a noite em um hotel em Boa Vista. Fotos que circulam nas redes sociais mostram o jogador acompanhado por homens que seriam funcionários do aeroporto da capital roraimense.