Neymar treina afastado no PSG enquanto não tem futuro definido

A novela envolvendo o futuro clube de Neymar segue se amarrando e ainda sem definição. Nesta quarta-feira (14), o camisa 10 da seleção brasileira treinou afastado do restante dos atletas à disposição do técnico Thomas Tuchel.

A decisão também serve para preservar a integridade física de Neymar, que enfrenta um incômodo histórico de lesões. Uma nova contusão pode atrapalhar as tratativas do PSG com outros clubes. Os principais interessados nos serviços do craque são os rivais espanhóis: Real Madrid e Barcelona. O valor pedido pelos cataris, donos do PSG, gira em torno de 200 milhões de euros - ou R$886 milhões, na atual cotação.

Neymar já chegou a participar de algumas atividades desde que se reapresentou ao time da capital francesa, mas não chegou a jogar as duas partidas oficiais disputadas pelo PSG até aqui. Os parisiense disputaram a decisão da Copa da França contra o Rennes e estrearam no Campeonato Francês contra a equipe do Nimes.

Contra os algozes da última Copa da França, o PSG deu o troco e venceu por 2x1. Frente o Nimes, nova vitória: 3x0.