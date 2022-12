Neymar treina com bola e fica mais perto de retorno à Seleção

Principal nome da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o atacante Neymar voltou a treinar com bola. Nesta sexta-feira (2), antes da partida contra Camarões, às 16h, em Lusail, o camisa 10 fez uma atividade no hotel da Seleção, em Doha.

Em vídeo divulgado pela CBF, Neymar aparece de tênis, realizando uma atividade física e técnica. Ele foi acompanhado pelos médicos Fábio Mahseredjian e Rodrigo Lasmar.

Neymar fez exercícios de força, além de aparecer saltando e cabeceando. Ele se recupera de uma entorse no tornozelo sofrida na estreia do Brasil, na vitória por 2x0 sobre a Sérvia.

A comissão técnica mantém a expectativa de ter o atacante na partida das oitavas de final. A tendência é a de que o Brasil jogue na próxima segunda-feira (5). Para isso, precisa ficar em primeiro lugar no grupo G.

Danilo foi ao CT da Seleção e fez primeiro treino com bola (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Também em recuperação de uma entorse no tornozelo, o lateral direito Danilo usou chuteiras pela primeira vez desde a lesão e treinou no CT da Seleção no Catar. Alex Sandro, com uma lesão no quadril, foi ao campo de tênis.

Contra Camarões, o Brasil vai descansar os titulares e terá uma equipe totalmente reserva. A Seleção já está classificada para o mata-mata da Copa do Mundo.