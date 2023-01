Neymar treina no PSG e é representado pelo pai no velório de Pelé

Formado na base do Santos e camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar não irá participar do velório de Pelé, na Vila Belmiro. O jogador treinou normalmente no Paris Saint-Germain nesta segunda-feira (2), e foi representado pelo pai no adeus ao Rei do Futebol.

"Neymar não vem, mas o sentimento dele é de muita tristeza. Meu filho me pediu que o representasse, que estivesse aqui no lugar dele para trazer apoio à família. A gente sabe como é ruim perder alguém. Não perdemos só o atleta, mas a pessoa. Isso no nos deixa muito tristes", disse Neymar pai.

"Futebol deve muito a ele [Pelé]. Eu acho justa essa homenagem, estar participando desse momento triste para a família, para todos nós como brasileiros. Hoje, o momento é de apoiar a família, nos apoiar, a gente perde muito. Ele inspirou tanta gente, fez com que a gente chegasse até aqui hoje. Não só as gerações passadas, mas as atuais, também", completou.

A presença de Neymar no funeral de Pelé era cogitada. Mas, diante do calendário apertado, o PSG não liberou o jogador. Assim, o camisa 10 pediu ao pai para representá-lo, e enviou uma coroa de flores.

Sem comparecer à cerimônia em Santos, o atacante da Seleção Brasileira usou as redes sociais para reforçar o compromisso com o time francês. Nesta segunda-feira (2), ele postou nas redes sociais fotos no treinamento no CT do clube, com a legenda “work” (trabalho, em português).

Neymar foi desfalque do PSG na derrota por 3x1 contra o Lens, no domingo (1). Ele havia sido expulso na rodada anterior e, por isso, cumpriu suspensão no revés. A atividade desta segunda, inclusive, foi reservada aos jogadores que não atuaram na partida.

O atacante passou a virada do ano novo em Paris, ao lado de amigos próximos. Em publicação no Instagram, o craque afirmou que ficaria na capital francesa para seguir focado nos objetivos que restam na temporada.

"Vou passar as festas por aqui, treinando para ir atrás dos meus objetivos no PSG, Champions League, Campeonato Francês, enfim, vamos atrás de tudo. Desejo que vocês também corram atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, com muita fé", afirmou.

O próximo compromisso do PSG é nesta sexta-feira (6), em sua estreia pela Copa da França, contra o Châteauroux, da terceira divisão nacional, às 17h.