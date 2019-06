Neymar usa Instagram para mostrar tornozelo após lesão

Cortado da Seleção Brasileira que vai disputar a Copa América, o atacante Neymar usou as redes sociais para mostrar como ficou o seu tornozelo direito após o duelo contra o Catar, na noite de quarta-feira (5), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, vencido pelo Brasil por 2x0.

Durante a partida, Neymar sofreu uma entorse no tornozelo e foi substituído ainda no primeiro tempo. O atacante passou por exame de imagem que apontou ruptura ligamentar. Como não terá tempo de se recuperar para o torneio, o camisa 10 foi desconvocado.

"Depois da tempestade vem a calmaria", escreveu Neymar em sua conta no Instagram. A frase estava acompanhada da imagem do tornozelo inchado.



Jogador publicou foto do tornozelo machucado no Instagram (Foto: Reprodução)

O corte de Neymar da seleção brasileira acontece em um momento turbulento. Acusado de estupro, o atacante precisou prestar depoimento. Viaturas da polícia foram até a Granja Comary, local de treinamentos da Seleção, em Teresópolis (RJ), para ouvir o jogador. O motivo não é a acusação em si, mas o fato de Neymar ter divulgado na mesma rede social um vídeo com conversas e fotos íntimas de Najila Trindade, a modelo que o acusa de estupro. Por isso, ele está sendo investigado também por crime cibernético.

A CBF deve anunciar nas próximas horas o substituto do camisa 10. Os atacantes Vinícius Júnior, do Real Madrid, Lucas Moura, do Tottenham, Douglas Costa, da Juventus, e o meia Renato Augusto, do Beijing Guoan, estão entre os mais cotados.