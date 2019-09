Neymar volta a ser decisivo e PSG bate o Bordeaux

Já virou rotina: Neymar mais uma vez foi decisivo e garantiu outra vitória do Paris Saint-Germain. Neste sábado (28), o craque brasileiro fez o gol que assegurou o triunfo por 1x0 sobre o Bordeaux, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Francês.



Com a sexta vitória em oito jogos, o Paris Saint-Germain foi aos 18 pontos e lidera a competição isoladamente. O time parisiense tem dois pontos de vantagem para o Nantes, o segundo colocado. Já o Bordeaux soma 12 pontos e ocupa o quinto posto.



Neymar marcou o terceiro gol nos últimos quatro jogos pelo time francês. Curiosamente, na única vez em que passou em branco desde que retornou aos gramados, o Paris Saint-Germain foi derrotado. O revés aconteceu na rodada passada para o Reims por 2 a 0, em Paris. Assim, o triunfo sobre o Bordeaux reabilita o time parisiense no torneio e o mantém na ponta.



O craque brasileiro não foi tão vaiado como nos últimos jogos e enfrentou um clima menos hostil no estádio Matmut Atlantique, casa do Bordeaux. O que não mudou foi seu poder de decisão. Aos 25 minutos do segundo tempo, Neymar recebeu assistência de Mbappé na medida e, livre de marcação, só escorou para o gol.



Mbappé, aliás, voltou a jogar depois de um mês fora dos gramados O francês, xodó da torcida, se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e teve boa atuação. Além da assistência para o gol, incomodou a defesa adversária com seus dribles rápidos e finalizações perigosas. O uruguaio Cavani, outra estrela do elenco, segue machucado.



O Paris Saint-Germain volta o seu foco à Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, o time francês vai à Turquia para enfrentar o Galatasaray, em duelo da segunda rodada da fase de grupos do torneio. Na estreia, o PSG venceu o Real Madrid de forma categórica por 3 a 0, em Paris. Neymar cumprirá o segundo e último jogo de suspensão imposta pela Uefa por críticas à arbitragem na eliminação da equipe na edição passada da competição.