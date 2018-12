Nick Jonas e Pryanka Chopra se casam em palácio na Índia

O cantor Nick Jonas, 26 anos, se casou com a atriz Pryanka Chopra, 36, no sábado (1º), em uma cerimônia luxuosa na Índia, país natal da noiva.

O enlace aconteceu no Umaid Bhawan Palace, um dos mais luxuosos do país. Pryanka usou um vestido assinado pelo estilista Ralph Lauren, assim como o noivo e os membros da família dos dois, de acordo com a revista americana People.

Logo após o casamento, os dois compartilharam a mesma mensagem em seus perfis no Instagram.

"Uma das coisas mais especiais que nosso relacionamento nos proporcionou foi a fusão de famílias que amam e respeitam a cultura e a fé umas das outras. Então, planejar nosso casamento com a junção das duas foi incrível", disseram.

Pryanka, que foi protagonista da série Quantico, usou um vestido do estilista Ralph Lauren (Foto: AFP)

Neste domingo (2), os dois vão celebrar a união novamente, em uma cerimônia hindu.

"É muito importante para Pryanka ter uma cerimônia indiana que honra a sua cultura e a origem, assim como é importante para Nick ter uma cerimônia ocidental que honra sua origem cristã", contou uma fonte ligada ao casal à People.

Noivado em julho

Pryanka e Nick ficaram noivos em julho, depois de dois meses de namoro. No entanto, eles contaram à Vogue, em entrevista, que começaram a se falar em 2016.

"Foi Nick quem mandou a primeira mensagem", contou a atriz, na época. O cantor, ex-integrante da banda Jonas Brothers, se interessou por ela após assistir a série Quantico, protagonizada pela indiana.

Os dois só se encontraram pessoalmente em 2017, na festa do Oscar promovida pela revista Vanity Fair. Algum tempo depois, Ralph Lauren convidou os dois para o baile Met Gala, no mesmo ano.