Nicki Minaj lança música nova; ouça Megatron

Depois de um tempo sem lançar música, a rapper americana Nicki Minaj, lançou na madrugada desta quinta (21), seu mais novo single, Megatron.

Com uma batida envolvente e um refrão que fica na cabeça, a nova música de Nicki promete ser o mais novo hit do verão americano. A Forbes já nomeou o single como "The Party Song Of The Summer", em tradução livre, "Música de Festa do Verão" e e em menos de 13 horas depois do lançamento, Megatron já se encontra na primeira posição do iTunes. Nicki Minaj atualmente é a unica rapper feminina a conseguir três vezes a primeira posição, sozinha, nos charts.

Nas redes sociais os fãs já apostam que o single vai ser a "nova" Anaconda, música que marcou um era da cantora e foi um grande sucesso.

Para marcar o lançamento, a rapper lançou um clipe do novo hit.

*Com supervisão da editoria Ana Cristina Pereira