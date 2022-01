Nicolelis critica diminuição de público em eventos na Bahia: ‘Reduzir para zero pessoas faria diferença’

Depois de quase dois anos de pandemia, o neurocientista, médico e professor Miguel Nicolelis, 60 anos, aprendeu algo que, para ele, é a "melhor meta para sobreviver": "reduzir expectativas". Nesse tempo, Nicolelis se tornou uma referência para falar da crise sanitária no mundo e não escapou de um adjetivo: pessimista. Ele sabe o porquê.

"A maioria das pessoas está em busca de qualquer narrativa, qualquer desculpa para a luz no fim do túnel", diz.

Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, Nicolelis coordenou o comitê científico do Consórcio Nordeste, que deveria balizar cientificamente decisões governamentais no Nordeste. Durante essa experiência, o cientista aprendeu outra coisa: "Políticos brasileiros não entendem que quando recomendamos restrições não é porque somos pessimistas". Sem ter suas orientações ouvidas - a principal delas a aplicação de um lockdown -, ele deixou o cargo.

Nicolelis trabalha, há 40 anos, com séries temporais. Já foi considerado um dos 20 pesquisadores mais importantes de sua área pela revista estadunidense Scientific American. A experiência e os dados que estuda diariamente fazem com que ele não tenha dúvida: esta é a terceira onda da pandemia. Na Bahia, os casos de covid-19 cresceram 269% em uma semana.

Em entrevista, Nicolelis, que está em autoisolamento em seu apartamento em São Paulo, responde como a terceira onda vai impor um lockdown forçado, ditado pela Ômicron, os perigos de acreditar que a nova variante é leve, o que ainda é possível fazer para se prevenir e de que forma os discursos morais atravessam a pandemia.

A dúvida sobre quando chegará o fim pandemia, Nicolelis também responde. "Nosso trabalho não é passar a mão na cabeça das pessoas. Nós vamos sair da pandemia, mas não podemos mentir". Confira:

Quando você percebeu que a pauta da pandemia “esfriou”?

No começo de dezembro de 2021, eu vi que a curva dos óbitos estava voltando a subir. O registro de óbitos era um dos indicadores, já que faltavam outros dados confiáveis, de que algo estava ocorrendo no Brasil. Em Brasília, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) estavam enchendo. Eu vi o surto de gripe, mas não era o problema principal. Já era, provavelmente, o início da terceira onda. Como cientista, eu tenho bastante o que fazer. Mas é evidente que numa situação tão inusitada, eu que analiso séries temporais há 40 anos, não poderia deixar de contribuir. Quando eu vi que os sinais eram claros da terceira onda, comecei a soltar alarmes. As pessoas só se deram conta depois do Réveillon e a mídia já tinha mudado a pauta.

O senhor disse: ‘Vamos parar com esse papinho de que a Ômicron é leve’. Por que não queremos ver a gravidade?

Posso responder como neurocientista. Depois de dois anos sofrendo, a maioria das pessoas está em busca de qualquer narrativa, qualquer desculpa para a luz no fim do túnel. Infelizmente, os meios de comunicação dão voz a algumas pessoas que estão falando opiniões, não evidências científicas. Uma vez que há uma narrativa que apela para nossa vontade de nos livrar do inimigo, o cérebro assimila essa narrativa e sincroniza com outras pessoas que assimilam essa narrativa.

Quais são os perigos que devem fazer a gente evitar essa narrativa da leveza?

Qualquer organismo capaz de infectar, em 24 horas, mais de três milhões de pessoas do mundo, é perigoso. Ninguém sabe quem vai desenvolver covid-19 crônica, uma síndrome que afeta milhões de pessoas pelo mundo, com lesão no coração, cérebro, pâncreas depois da doença. Esse é um vírus que eu digo que é para não se ter. Mesmo quadros leves, assintomáticos, podem te levar a quadros crônicos. Os Estados Unidos passaram a ter mais de um milhão de casos por dia. Essa história da leveza veio da África do Sul, de uma médica que tinha pacientes infectados e jovens. E o quadro deles era leve. Mas, semanas depois, os óbitos estavam crescendo. A narrativa de que a Ômicron é leve não cola, não é suportada.

Casos de covid-19 cresceram mais de 200% em uma semana (Foto: Agência Brasil)

Vejo o senhor sendo chamado de alarmista. Isso te desperta algo?

Acho que é a terceira vez que me chamam de alarmista, e a terceira vez que o alarme vira realidade. Em março de 2020, falei que precisávamos fazer lockdown, e as pessoas falaram que eu estava perdendo alguma conexão [mental]. Naquela época, os governadores do Nordeste estavam dispostos a fazer algo. Nossa maior contribuição, enquanto Comitê Científico do Consórcio Nordeste, foi aplainar a primeira curva de óbitos. Conseguimos fazer isso e foi por causa dessa ação na primeira onda. Quando alertei, em novembro de 2020, sobre a segunda onda que seria bem pior, os dados eram claros, ninguém queria mais fazer nada.

O senhor acha possível que esse lockdown finalmente seja adotado?

Nós vamos ter um lockdown reverso. A Ômicron que vai decretar o lockdown no Brasil e mundo. As pessoas estão ficando em casa porque estão doentes. Mas esse é o lockdown não desejável. Nós temos que prevenir, mas estamos deixando o vírus ditar as regras. Esse é um dos problemas do Brasil: nós nunca estivemos um passo à frente do vírus, nós sempre estivemos passos atrás, apagando incêndios, nunca prevenindo eles de acontecer.O clima para fazer qualquer lockdown é ruim. O pior será que esse lockdown incluirá um recorde de profissionais de saúde infectados. Imagino que os profissionais de saúde estejam expostos a níveis de infecção inacreditáveis. Essa é uma das razões pela qual deveríamos quebrar a transmissão do vírus - usando máscara, vacinando, sim, mas aumentando o isolamento social também.

Ômicron tem imposto mudanças ao redor do mundo (Foto: AFP)

Aqui na Bahia, por exemplo, shows foram cancelados e o governador reduziu a permissão de público em eventos de 5 mil para 3 mil. Significa algo?

De onde tiraram esse número? Não tem sentido sanitário, o número saiu da cabeça de algum burocrata. A realidade é a seguinte: é muito claro que haverá colapso. A racionalidade pediria que em duas, três semanas, maneirássemos, cancelássemos futebol, show, como foi feito bem na Bahia na primeira onda. Mas o pessoal perdeu o apetite político por essas medidas de restrição. Qual é a métrica dos três mil? Essa pergunta precisa ser feita com ênfase. Digo agora, como cientista, que isso é indiferente. Reduzir de cinco mil para zero pessoas faria diferença. Eu entendo que é difícil, porque são dois anos dessa loucura, mas temos uma outra onda assustadora.



O senhor é crítico da redução dos dias da quarentena. Acha que essa redução causará mais contaminações?

É a mesma coisa da redução de público de cinco para três mil. Cadê a evidência? Isso daí está sendo baseado em estudos in vitro com variantes anteriores. Lá nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CCDC) emitiu essa decisão [de redução da quarentena dos infectados] basicamente por conta do lockdown reverso causado pela Ômicron. Não havia mais gente trabalhando nos hospitais, dirigindo caminhões. Nos EUA, há pessoas obrigadas a trabalhar nos hospitais infectadas e elas estão infectando pacientes também. Não temos os dados contabilizados e não sabemos, ainda, qual é o número de dias mínimo para manter uma pessoa com Ômicron isolada. Não existe imunidade de rebanho por infecção, porque se aparece variante, estamos expostos a novos antígenos.

Há preocupação com alguma variante mais letal, inclusive para vacinados?

Na Índia, há três filhas da Ômicron. Uma delas está sendo chamada de invisível, porque não é detectada pelos testes de PCR que temos. A chance de aparecer uma outra variante é gigantesca. E a chance de ela ser mais grave é concreta, existe. É por isso que você quebra transmissão de vírus na pandemia: para diminuir o número de casos que vão precisar de hospital, para diminuir as chances de mutação que leva a variantes, para diminuir doenças crônicas e para diminuir a criação de outros hospedeiros - já temos notícia de outras espécies animais infectadas pelo coronavírus.

Hoje, há críticas sobre quem flexibiliza e sobre quem não flexibiliza. O senhor reflete sobre a moralidade relacionada à pandemia?

É muito louco isso. Fazer um autoisolamento neste momento é tentar se preservar, se você pode fazer, claro. Às pessoas que eu conheço, e são minhas amigas, eu digo: se você pode ficar em casa, fique, não aglomere. Tenho amigos que estão, como eu, há quase dois anos vivendo nesse modo: em casa o máximo possível, porque é o que temos como possibilidade para evitar o vírus. Notei isso: o discurso moral é até violento. As pessoas agridem você porque você fala que é importante e quer manter isolamento social. Teve muita gente que negou a pandemia e a utilidade da vacina e morreu.

Ainda é possível dizer que cuidados pessoais nos previnem da covid?

Os cuidados pessoais ajudam, claro. Tenho falado todos os dias: brasileiro nunca foi instruído a usar máscara. Falo é que o Brasil tem o queixo mais protegido do mundo. Nunca houve uma campanha federal de esclarecimento. Essas medidas ajudam, mas as aglomerações, as festas, em ambientes fechados e mal ventilados... é questão de segundos para que a contaminação ocorra nesses ambientes. É preciso quebrar as transmissões quebrando as aglomerações. Duas semanas ajudariam. Existe a possibilidade de a Ômicron ter uma subida expressiva, mas que dure menos. É uma possibilidade, não certeza.

Pesquisadores israelenses apontaram para o fim desta pandemia. Você acredita que já é possível pensar nisso?

Quando você fala no fim da pandemia, você tira o foco da prevenção do que está ocorrendo agora. Falar que a Ômicron é o começo do fim é cruel com pessoas que não entendem como a biologia funciona e vão se iludir. Epidemiologistas famosos falavam que a pandemia ia acabar entre outubro e novembro de 2020. Aquilo era coach, não ciência. Tem muita gente jogando para a torcida, mas cientista não pode jogar para a torcida. Agora, não tem como escapar. Ninguém chama de terceira onda, as pessoas evitam dramaticamente falar de terceira onda. A gente vai chamar do quê? De acidente de percurso? Nosso trabalho não é passar a mão na cabeça das pessoas. Nós vamos sair da pandemia, mas não podemos mentir.