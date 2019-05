Nikão é alvo de racistas e rebate: 'Negro com muito orgulho'

O meia-atacante Nikão foi alvo de ofensas racistas após a vitória do Athletico Paranaense por 1x0 sobre o River Plate, na noite de quarta-feira, em duelo disputado na Arena da Baixada que abriu a decisão da Recopa Sul-Americana. Em publicação no Instagram, o jogador expôs algumas mensagens que recebeu nos comentários de suas fotos.



"Lamentável em pleno 2019 ainda existir esse tipo de coisa. Sou negro com muito orgulho", escreveu Nikão. "Me envergonha e entristece a alma. A única coisa que nos faz diferente é o que carregamos em nossa alma" acrescentou o meia do Athletico-PR.



Nos comentários expostos por Nikão na publicação, há uma sequência de três mensagens com xingamentos e a ele como "negro horrível", "negro de merda" e "macaco de merda", escritas em espanhol.



Com a vitória de quarta-feira, o Athletico-PR, atual campeão da Copa Sul-Americana, só precisa de um empate diante do campeão da Copa Libertadores para conquistar seu segundo título internacional. O jogo da volta será no dia 30, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Antes, no domingo, o time vai visitar o Flamengo, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

