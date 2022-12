Nike anuncia camisa da França com três estrelas e apaga depois

Patrocinadora de uniformes e equipamentos esportivos da França, a Nike cometeu uma gafe nesta sexta-feira (16). A dois dias da final da Copa do Mundo, a empresa americana anunciou no seu site a venda da camisa da seleção francesa com três estrelas.

O uniforme ficou à venda por alguns instantes e logo depois foi retirado. Bicampeã do mundo, a França busca o tri em decisão contra a Argentina, neste domingo (18), às 12h, no estádio Lusail, no Catar.

Apesar do uniforme ter sido exibido por poucos minutos, as imagens circularam nas redes sociais. Os francês esperam que a gafe da Nike não seja um mau presságio. Em 2016, um caminhão preparado para levar os jogadores para um desfile em caso de título da Eurocopa foi flagrado antes da decisão. Portugal venceu por 1x0 e foi campeão.