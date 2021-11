'Ninguém aguenta mais essa velha', diz ministro do STJ durante voto de colega

O áudio de uma conversa entre ministros do Superior Tribunal de Justiça vazou durante sessão para a votação dos embargos de declaração no EAREsp 790.288, nessa quarta-feira (10). No diálogo, entre os ministros Francisco Falcão e Benedito Gonçalves, Falcão diz que não “aguenta mais essa velha”, em suposta referência à ministra Assusete Magalhães, também do STJ.

A situação aconteceu enquanto a ministra votava. O ministro Benedito Gonçalves aparece dando risada na coluna superior. Ele teria atendido à ligação de Falcão no viva-voz, o que permitiu que o áudio vazasse. Nenhum outro presente no julgamento esboçou reação. Assista vídeo:



O CORREIO entrou em contato com o STJ, pedindo uma explicação sobre o ocorrido, e o pedido foi encaminhado ao gabinete do ministro Falcão.

Por 5 votos a 4, a 1ª seção do STJ acolheu os embargos de declaração da Eletrobras para negar provimento ao EAREsp 790.288, com efeito modificativo. Com isso, a empresa não precisará pagar o acumulado de juros remuneratórios e de mora aos solicitantes do empréstimo compulsório sobre energia elétrica feitos depois de 2005. A decisão liberou a Eletrobras de uma despesa estimada em R$ 11,4 bilhões.