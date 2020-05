'Ninguém deveria cancelar nada', diz LeBron James sobre a NBA

A NBA está em sua sétima semana sem jogos oficiais. Segundo as programações normais, já deveria estar em sua fase de playoffs, se não fosse a pandemia do novo coronavírus, que obrigou a paralisação das atividades da liga em março. Com as incertezas sobre o futuro do campeonato, LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, voltou a defender a continuidade da temporada em meio a boatos de um possível encerramento precoce.



Em suas redes sociais, o astro norte-americano detonou os rumores de que a temporada estaria caminhando para um fim, sem declarar um campeão. Os Lakers, time que está defendendo desde a última edição da liga, eram os principais candidatos ao título até a interrupção pela covid-19, com campanha de 49 vitórias e 14 derrotas e no topo da Conferência Oeste.



"Viu alguns rumores de executivos e agentes que desejam cancelar a temporada? Isso absolutamente não é verdade. Ninguém que eu conheço está dizendo algo assim. Tão logo seja seguro nós gostaríamos de terminar nossa temporada. Eu estou pronto e nosso time está pronto. Ninguém deveria cancelar nada", disse James na publicação.



Nos primeiros dias de abril, LeBron chegou a dizer em uma videoconferência que não estaria tranquilo se a temporada da NBA não for concluída em decorrência do coronavírus.



Alguns dirigente trabalham com a mesma linha do camisa 23 de Los Angeles. Mark Cuban, dono do Dallas Mavericks, disse em entrevista à CNN americana que está "cautelosamente otimista que estaremos capaz de terminar a temporada", mas que admite a realização do jogos sem torcedores. Marc Lasry, coproprietário do Milwaukee Bucks, e o CEO do San Antonio Spurs, R.C. Buford, também expressaram esperanças de que a NBA será retomada em algum momento.



Buford esteve na reunião que ocorreu na última quinta-feira com diversos presidentes de franquias em que o assunto foram as diversas maneiras de se continuar o campeonato. "Todas as intenções são de retornar os jogos e tentar criar o melhor ambiente que conseguimos para a liga e para os fãs", disse o dirigente dos Spurs. "E estamos todos no mesmo barco para isso "



Apesar da forte motivação de LeBron James, nem todo time pode ser tão otimista. Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, disse que seu elenco está "absolutamente no 'modo' pós-temporada agora". Sensação das últimas temporadas da NBA, a franquia de Oakland vinha decepcionando, com 15 vitórias e 50 derrotas na temporada.