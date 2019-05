Ninguém segura o turismo gay

De nada adianta os críticos e intolerantes insistirem que o Brasil não pode também estar voltado para o turismo gay. Ninguém controla mercado, uma demanda qualquer, ainda mais que recente levantamento feito pelo Sebrae mostrou que o mercado LGBT é daqueles chamados tops, com maior potencial de geração de lucros para o setor turístico nacional. O Brasil está descobrindo agora o que países como Noruega, Alemanha e até as Ilhas Seicheles já sabiam. Tanto que suas câmaras de comércio investem no Brasil, chamando o turista LGBT a ir conhecer suas atrações geográficas e culturais.

Para entender a força econômica do turismo LGBTS, enquanto o mercado turístico tradicional cresceu 3,5% em 2017, o crescimento do chamado mercado gay alcançou o patamar de 11%. Saiba que é um índice além da média registrada, por exemplo, no setor industrial. Ano passado, a produção na indústria só cresceu 1,1%. E vinha em baixa.

O mercado não quer saber de discutir de onde vem o faturamento, nem está interessado em querelas de cunho diferenciado. O mercado só quer saber do que pode dar certo, conforme certa canção. Tanto que hoje, com seus expressivos resultados, o turismo específico é aquele considerado como de maior potencial para o setor e isso foi patente quando se mostrou durante o Fórum de Turismo LGBT, que a indústria convencional de turismo não tem maiores perspectivas de ultrapassar os baixos índices, ainda em 2019. É a crise.

Virou mantra para o mercado turístico elogiar os turistas gays. Salientando sempre que são clientes que exigem mais das operadoras, dos prestadores de serviços e dos contratos, perfeccionistas e exigentes que são e buscam qualidade. Quem não quiser ou não souber aproveitar esta tendência que o governo brasileiro, por exemplo, está hostilizando, não sabe que quase 50% da comunidade LGBT viaja pelo próprio país ou para o exterior pelo menos quatro vezes por ano. Índice muito acima dos 9% do turista clássico que faz a mesma coisa. Sem falar que eles gastam 30% mais. É um público com alto poder de consumo e grau superior de formação.

Basta pesquisar na internet sobre o perfil econômico do público LGBT para saber que sua estimativa de renda a nível mundial é de US$ 3 trilhões, ou seja, quase R$ 12 trilhões. Para termo de comparação, o IBGE informa que o PIB brasileiro em 2018 totalizou R$ 6,8 trilhões. Bem abaixo da economia gay em seu extrato mundial.

Será que uma grita oficial contra o turismo gay vai fazer com que o empresário do setor de turismo deixe de lado um filão que cresce exponencialmente? Jamais. Dinheiro não tem ideologia, sexo e nem religião. Ainda mais que todas as pesquisas mercadológicas setoriais apontam o nosso país com elevado destaque, sendo aquele na América Latina com o maior potencial para o turismo LGBT. Se alguém duvida basta ver os resultados financeiros de eventos como por exemplo a Parada Gay de São Paulo. Ela cresce a cada ano e em 2018 reuniu mais de três milhões de pessoas, entre gays, simpatizantes, curiosos e investidores. Sua receita é de quase R$ 200 milhões. Quem pode abrir mão de tamanha indústria deve estar muito bem economicamente. E não é isso que vemos na economia do Brasil atual.

*Jolivaldo Freiras é escritor e jornalista.