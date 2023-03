Ninha comanda a Ressaca do Bier no Trapiche Barnabé neste domingo (5)

Pela primeira vez no Biergarten, o cantor Ninha é uma das atrações confirmadas na tradicional Ressaca do Bier, evento pós-Carnaval, sucesso de público nas cinco edições. Além dele, a banda Suinga, o cantor Vini e o DJ Zeca Forehead comandam a trilha sonora carnavalesca. A Ressaca do Bier acontece neste domingo (5), a partir das 15h, no Trapiche Barnabé.

“A cidade ainda respira Carnaval e, para mim, é um enorme prazer estar, pela primeira vez, no Biergarten, evento massa que reúne uma galera boa com uma energia incrível. Estou ansioso”, disse Ninha.

Segundo Bruno Boscolo, sócio da Feed Experience Hub, que assina o Biergarten, o Carnaval ainda não acabou. “Não guardem as fantasias. A Ressaca do Bier vai provar que a folia momesca não acabou. Estamos preparando uma edição pós carnavalesca incrível”, garante Bruno.

A Ressaca do Bier irá misturar a tradição dos jardins de cerveja de Munique com o batuque da folia baiana, reunindo música, entretenimento ao ar livre e cerveja de qualidade como a família Colorado e Spaten.

Serviço

Evento: Ressaca do Bier

Data: Domingo, 05/03

Horário: a partir das 15h

Atrações: Ninha, Suinga, Vini e DJ Zeca Forehead

Ingressos: Clique aqui para adquirir.

Local: Trapiche Barnabé (Comércio).