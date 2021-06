Nino, Juninho e Daniel reforçam o Bahia contra o Internacional

O técnico Dado Cavalcanti ganhou boas notícias para montar o time do Bahia que enfrenta o Internacional, neste domingo (13), às 20h30, no estádio de Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira (11), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido do tricolor e concedeu efeito suspensivo para o lateral Nino Paraíba, o zagueiro Juninho e o meia Daniel. Eles estavam suspensos por conta da briga na final da Copa do Nordeste.

Com a medida, os jogadores estão liberados para atuar até que um novo julgamento seja realizado. A data ainda não foi marcada pelo órgão.

"Foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo clube EC Bahia, sendo deferido a penalidade de multa imposta e, em relação aos atletas foi concedido o benefício apenas naquilo que exceder o prazo definido em Lei, ou seja, o efeito suspensivo terá validade apenas depois de cumprida a segunda partida de suspensão, devendo serem cumpridas nos termos do art. 171 §1º", diz trecho da decisão.

Nino Paraíba foi punido com sete jogos de suspensão, enquanto Daniel e Juninho pegaram seis partidas cada por conta da confusão na final da Copa do Nordeste, contra o Ceará, quando o tricolor faturou o tetracampeonato do torneio.

Como havia sido suspenso de forma preventiva antes do primeiro julgamento, Nino já cumpriu quatro dos sete jogos de punição. No período, ele aproveitou para tratar de uma lesão e está recuperado.

Já Daniel e Juninho desfalcaram a equipe nas partidas contra Red Bull Bragantino e Villa Nova, por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, respectivamente. Com o efeito suspensivo, o trio estará em campo diante do Internacional.