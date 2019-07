Nino volta a treinar e Bahia encerra preparação pra pegar o Grêmio

O Bahia está pronto para a decisão pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira (16), o técnico Roger Machado comandou no Fazendão o último treino da equipe antes de encarar o Grêmio, nessa quarta-feira (17), às 19h15, na Fonte Nova, pelo jogo de volta do torneio nacional.

Roger fechou o trabalho e esboçou o time que vai começar a partida. A boa notícia para o treinador voltou a ser o lateral Nino Paraíba. Pelo segundo dia seguido, Nino voltou a treinar no campo. Recuperado de uma entose no tornozelo esquerdo, ele fez um trabalho físico. Roger preferiu adotar o tom de mistério ao ser questionado sobre o retorno do jogador ao time titular, mas a tendência é de que ele começe o duelo.

"É o super Nino. Ele assustou a gente em Porto Alegre, foi uma torsão, e uma semana depois ele pode estar à disposição para a amanhã. Eu ficarei muito feliz, mas hoje não posso confirmar a presença dele. É um jogador comprometido 110% com o clube. Quando eu cheguei aqui havia música de desagrado para ele. Como é gostoso o futebol, em um curto espaço de tempo as coisas mudaram e hoje vivemos um momento bom na temporada, podendo marcar história na vida do clube. Se eu puder contar com todos, as nossas forças vão estar consolidadas porque o nosso grupo é muito competitivo e está imbuído de muita motivação para esse confronto", afirmou Roger.

Com a volta de Nino, o Bahia deve entrar em campo com: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Elton e Ramires; Élber, Artur e Gilberto.

O dia de trabalho do tricolor teve direito ainda ao tradicional rachão, com a presença de Roger Machado entre os jogadores, e treino de cobranças pênaltis. O Esquadrão avança à semifinal se vencer o Grêmio por qualquer placar. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.