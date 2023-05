Nissan Frontier Pro-4X custa menos que as rivais e tem o menor custo de manutenção

A Nissan conseguiu equalizar muito bem a configuração topo de linha da Frontier. Pelo mesmo preço (R$ 324.900), atende a dois perfis diferentes com a Platinum e a Pro-4X. A primeira, recheada de detalhes cromados atendem o consumidor mais tradicional e a segunda, como a avaliada, tem um perfil mais aventureiro.

Fora as diferenças de acabamento, que incluem também a parte interna, há uma exclusividade para a Pro-4X: bloqueio do diferencial traseiro. Esse um artifício é útil em situações off-road: quando é acionado, as rodas esquerdas e direitas passam a ter velocidades exatamente iguais.

A mecânica é a mesma para ambas: sempre com tração 4x4, a Frontier utiliza o motor de 2.3 litros diesel em todas as versões. Biturbo, esse propulsor desenvolve 190 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. É sempre acoplado a um câmbio automático de sete velocidades. O consumo foi de 9 km/l na cidade e de 11,5 km/l na estrada.

Para facilitar a condução, a engenharia instalou um sistema de modos que o motorista aciona ao utilizar o veículo em algumas situações. O Off-Road, por exemplo, modula o acelerador para manter as rotações altas e ganhar força em baixas velocidades.

A cabine tem seis airbags, saída traseira de ar e acabamento em couro (Fotos: Divulgação) O utilitário da Nissan é o único da categoria com teto solar A parte central do quadro de instrumentos é digital Essa versão conta com alerta de ponto cego Comandos do 4x4, boqueio de diferencial e auxiliar de descida Câmeras exibem imagens da dianteira, da traseira e das laterais A picape pode transportar até 1.043 kg e a tampa traseira ganhou um sistema de alívio de peso (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO) Os ganchos para amarração de carga são muito baixos

Na última atualização, realizada há um ano, a Nissan incorporou tecnologias de auxílio à condução como alerta de mudança de faixa, sensor de fadiga, aviso de objetos no ponto cego e alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência.

Graças à bem resolvida suspensão traseira, é uma das picapes mais macias ao rodar sem carga. No entanto, a direção - que conta com assistência hidráulica - já poderia ter evoluído para um sistema elétrico.

Preços e manutenção

A Frontier disputa com rivais muito competitivas em um mercado liderado pela Hilux. No acumulado deste ano, de janeiro até o dia 15 deste mês, a picape da Toyota teve 15.486 unidades emplacadas. A Chevrolet S10 ficou na segunda posição com 12.266 licenciamentos e, a Ford Ranger, em terceiro, com 5.817 unidades. A Frontier (2.362) ficou na sexta posição, atrás de Mitsubishi L200 (3.641), quarta, e Volkswagen Amarok (2.669), quinta.

No mercado estadual a Hilux lidera, inclusive com uma supremacia maior. Foram 802 emplacamentos, deixando a Ranger em segundo com 397 exemplares. Na sequência ficaram: S10 (229), L200 (110), Frontier (104) e Amarok (66). Um dos 10 maiores fabricantes do mundo, a Nissan merecia um desempenho melhor no Brasil, principalmente para um produto equilibrado como a Frontier.

A versão Platinum tem estilo clássico, com muitos detalhes cromados

Nesse segmento, a prática de descontos é comum, principalmente para produtores rurais. Além disso, a Ford está oferecendo bônus para a Ranger, que mudará de geração no começo do segundo semestre. Os preços de tabela são: Hilux SRX Limited (R$ 335.590), Amarok V6 Extreme (R$ 335.500), S10 High Country (R$ 332 mil), Ranger Limited (R$ 330 mil) e L200 Triton Sport HPE-S (R$ 327 mil).

A nova geração da Ford Ranger chegará ao Brasil em julho

Além do menor custo de aquisição (R$ 324.900), a Frontier também é competitiva na manutenção. O custo médio das cinco primeiras revisões, que devem ser feitas a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, é de R$ 1.388. Na sequência, estão: S10 (R$ 1.451), Ranger (R$ 1.618), L200 (R$ 1.641), Hilux (R$ 1.957) e Amarok (R$ 2.020).

Entre esses modelos, Hilux e Ranger contam com cinco anos de garantia, as demais, 36 meses.

Nova concorrente

Além da renovação da Ranger, outra novidade para a segunda metade do ano é a chegada da inédita Titano, da Fiat. Desenvolvida em conjunto com a Kaicheng e comercializada em alguns mercados pela Peugeot, a picape média será produzida no Uruguai.

A Fiat divulgou a primeira imagem oficial da Titano, que será lançada no segundo semestre