Nizan Guanaes assina prefácio de livro lançado no aniversário de Salvador

Nizan Guanaes (foto de Marcelo Navarro)

O publicitário baiano Nizan Guanaes é o responsável por assinar o prefácio do livro Sotaques, oitavo lançamento do SobreGentes. Desta vez, o movimento traz uma publicação que “ressalta a riqueza humana e cultural da capital baiana, através de histórias de personagens que fazem a cidade pulsar”, resume o editor Dan Maior. O lançamento acontece em 29 de março, data em que Salvador completa 472 anos.

Parte da venda dos livros será destinada à APAE Salvador, instituição que presta assistência a pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Para amplificar os impactos do movimento, o fotógrafo soteropolitano Celo Hermida deu um toque especial ao projeto ao doar seis obras inéditas e com tiragem única. “Vamos converter 100% das vendas das obras para a APAE. É uma forma de devolver à cidade e, ao mesmo tempo, prestigiar o lindo trabalho que a associação desenvolve”, explica Celo.

Milton Martinelli (divulgação)

Outra época

Responsável por assinar a decoração de alguns dos mais memoráveis eventos de Salvador, Milton Martinelli tem alma festiva e sempre celebrou seu aniversário em grande estilo. Este ano, por causa da pandemia, comemorou a data, quarta-feira, apenas com a família. Milton está passando a quarentena na Villa Maria, pousada de charme de sua propriedade, localizada em Brotas, no interior de São Paulo.

Matheus Vieira, Luiz Ramon e Lucas Rocha (divulgação)

Reconhecimento

Os empresários Matheus Vieira, Luiz Ramon e Lucas Rocha, donos da Don Luiz, cresceram 92%, desde o início de 2020, no número de pontos de vendas no Nordeste. O trio está realizando diversas ações pontuais e já possui planos de expansão para o segundo semestre. A Don Luiz é uma marca baiana de bebida cremosa à base de doce de leite.

Acervo digital

Desde janeiro deste ano, a casa-atelier do artista Reinaldo Eckenberger, na Rua do Passo, 68, no Centro Histórico de Salvador, está com presenças especiais. É que uma equipe de profissionais trabalha incansavelmente na criação de um acervo virtual de memórias da vida e obra do artista que nasceu argentino e se tornou baiano de coração. Em abril, será lançada uma plataforma virtual com todo o acervo. A ação é fruto do projeto Onde está Eckenberger? Inventário de uma Vida, capitaneado por Elena Landinez e Luisa Hardman. Reinaldo, que morreu em agosto de 2017, teve sua arte exposta na Espanha, Alemanha e França, além de diversas bienais no Brasil.

Lírios

A cerimônia de sepultamento da empresária Katiane Cunha foi realizada nessa sexta-feira, no Jardim da Saudade, localizado no bairro de Brotas, em Salvador. Ela faleceu no dia anterior, no Hospital da Bahia, onde estava internada para tratar a infecção da covid-19. Katiane foi uma das empresárias mais atuantes do mercado de decoração da Bahia: fundou a Xarmonix e atualmente comandava a Kachepot, na Alameda das Espatódeas.

Temporada baiana Sérgio Marone escolheu o litoral baiano para passar as férias e recarregar as energias. Durante dez dias, o ator, produtor de cinema e youtuber visitou Trancoso, Caraíva e Arraial d’Ajuda, onde aproveitou para dividir o belo cenário do litoral baiano com seus mais de 1.5 milhão de seguidores no Instagram. Passou pelo Maitei Hotel, Pousada Nativa e no Capim Santo. Ficou encantado. “Estou voltando para o Rio de Janeiro depois de descansar e trabalhar nesses cenários paradisíacos. Adorei rever Caraíva e Trancoso e descobrir Arraial com suas falésias maravilhosas. Atravessar o mangue ao longo do rio Caraíva e chegar ao mar foi incrível”, nos disse. Marone também aproveitou a viagem para criar conteúdo para o canal que mantém no YouTube.

Jovem promessa A expressiva produção artística da fotógrafa baiana Dandara foi destaque em uma matéria no site da Vogue Brasil, que apresenta o trabalho de cinco mulheres que conseguem transmitir, por meio das lentes de suas máquinas fotográficas, um olhar único sobre as regiões Norte e Nordeste. Além de Dandara, fazem parte da reportagem Juliana Pesqueira, Marcela Bonfim, Roberta Aline e Camila de Almeida (Ceará). Nascida no Alto das Pombas, Dandara se interessa pelas cores, crenças e pluralidade da Bahia e já rodou os quatro cantos do estado atrás das me-

lhores imagens, trazendo diversidade em suas narrativas.

Isabela Dantas (divulgação)

Lar doce lar Com clientes e seguidores quarentemados, Isabela Dantas passou a receber cada vez mais pedidos de dicas para enfeitar a casa. Para atender a demanda, começou a criar conteúdo para as redes sociais. No seu instagram, @itdesign_isabela_teca, vem compartilhando produções, pequenas soluções e sugestões de como alegrar o lar em dias tão difíceis. Isabela é arquiteta e comanda o escritório ao lado da mãe, a designer de interio-

res Teca Martins.