Nizan Guanaes compõe música em homenagem a Trancoso

Não é de hoje que Nizan Guanaes mostra seu dom também para a música. O publicitário, um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo, segundo o Financial Times, já compôs – em parceria com Sérgio Valente e Grace Gomes – o hino baiano We Are The World of Carnaval, música lançada em 1988 e eleita a melhor dos últimos 30 anos do Carnaval da Bahia, de acordo com uma enquete realizada pela Rede Bahia. Agora, ele sozinho escreveu a canção Quadrado Vivo, que, nas vozes das cantoras Mariana Aydar e Elba Ramalho, ganhou um clipe e será lançada na próxima terça-feira (3/1).

Com exclusividade para o Alô Alô Bahia, Nizan conta que a inspiração veio ao sentir a necessidade da preservação da cultura e da natureza de paraísos naturais, como Trancoso, no sul da Bahia, lugar onde trabalhou em esquema home office e escreveu a canção entre o final de 2021 e início de 2022: “Lá, em Trancoso, eu saia todo dia para correr na praia e ficava olhando o quanto tudo aquilo precisava ser preservado. Eu subia no Quadrado e as palavras iam entrando na minha cabeça. Aí, eu fui registrando a música”.

A música é um forró produzido por Duani, com sanfona de Cosme Viera e flauta de Fábio Luna. O ritmo representa a cidade. Nizan lembra de quando conheceu Trancoso, no início dos anos 2000. “Quando eu comecei a ir para Trancoso tinha um local chamado Para-raio e tinha uma outra casa, que tocava forró. Então, eu me lembrava muito disso enquanto escrevia a música. E tudo isso também me associava a Mariana Aydar, que é filha da Bia Aydar, uma pessoa muito próxima a mim e foi quem me levou para Trancoso”, disse.

Mariana, Elba e Nizan não estão juntos no projeto à toa, os três possuem uma forte ligação com o local e a comunidade. “Tudo isso vem de uma relação meio carnal com Trancoso. É o lugar do mundo em que eu mais me fortaleço, recarrega a minha alma. Há um grupo de pessoas que protegem Trancoso. Nós não somos nativos, mas de certa forma entramos no espírito de ajudar a cidade”, pondera Guanaes.

