Nizan Guanaes faz discurso de abertura de evento internacional que discute futuro do Brasil

Nizan Guanaes faz discurso de abertura de evento internacional que discute futuro do BrasilO empresário e publicitário baiano Nizan Guanaes foi o responsável pelo discurso de abertura do evento Brazil Conference, que acontece entre hoje (31) e amanhã (1º), nos Estados Unidos. A iniciativa reúne representantes e líderes brasileiros para discutir o futuro do Brasil. Em sua fala, Nizan defendeu um crescimento coletivo, baseado na união entre criatividade e disciplina.

A Brazil Conference é realizada pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), com organização da comunidade brasileira de estudantes. A nona edição, que acontece em 2023, tem como tema “Diálogo que Conecta”.

Na manhã desta sexta (31), Nizan Guanaes fez uma fala marcante para dar início ao evento na Universidade de Harvard, que fica em Massachusetts. “O século XXI é para nós, mas para todos nós. [...] Vamos fazer isso juntos, de mãos dadas, sem largar ninguém e vamos construir um Brasil do tamanho do Brasil”, disse.

Ao destacar que o País tem pessoas e recursos para alavancar, o empresário e publicitário defendeu a aliança entre a criatividade e a disciplina como chaves para o desenvolvimento. “Sem disciplina, o sonho é só um sonho”, colocou. Nizan também é embaixador da boa vontade da Unesco e fundador do N Ideias.

Brazil Conference

O evento abarca temas como política, economia, cultura e sociedade. Entre os palestrantes deste ano estão nomes como o apresentador Luciano Huck, o jurista Luis Roberto Barroso, os políticos Sergio Moro e Tábata Amaral, e os jornalistas Chico Felitti e Eliane Brum.

Não é a primeira vez que Sergio Moro participa do evento. Em 2017, ainda como juiz, estava entre os palestrantes convidados, ao lado, inclusive, da então presidente Dilma Rousseff. Os baianos Gilberto Gil e Wagner Moura também participaram naquele ano. No ano seguinte, um dos destaques foi a cantora Anitta, que falou sobre sua trajetória e carreira.

