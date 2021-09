No 1º jogo com Messi, Neymar e Mbappé, PSG só empata com Brugge

As expectativas para o primeiro jogo de Messi, Mbappé e Neymar juntos no Paris Saint-Germain eram altas, mas a impressão inicial não foi muito boa. O trio MMN teve uma atuação apagada e o time francês só empatou com o Club Brugge em 1x1, nesta quarta-feira (15), na Bélgica, pela primeira rodada do Grupo A da Liga dos Campeões.

O PSG abriu o placar aos 15 minutos da partida, com Ander Herrera, depois de boa assistência de Mbappé. Mas a equipe belga partiu para cima e empatou ainda antes do intervalo, aos 26, com Vanaken. Podia até ter virado, mas o goleiro Navas impediu.

O tropeço deixa o PSG pressionado. Na próxima rodada, o time irá encarar o Manchester City, que goleou o RB Leipzig em casa por 6x3, também nesta quarta-feira (15), e assumiu a ponta do Grupo A. Gabriel Jesus marcou um dos gols ingleses, assim como Grealish, Aké, Mahrez, Cancelo e Mukiele (contra). No lado alemão, Nkunku fez o hat-trick.

Pelo Grupo B, o Liverpool é o líder após derrotar o Milan, no Anfield, por 3x2. O Atlético de Madrid ficou no 0x0 com o Porto. No C, duas vitórias de visitantes: o Ajax goleou o Sporting por 5x1 em Portugal, enquanto o Borussia Dortmund aplicou 2x1 no Besiktas na Turquia.

Quem também ganhou fora de casa foi o Real Madrid. Rodrygo saiu do banco para marcar no fim, e os merengues bateram a Inter em Milão no Giuseppe Meazza por 1x0. A ponta do Grupo D, porém, é do Sheriff, que fez 2x0 no Shakhtar Donetsk.